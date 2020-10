Tellería vuelve a la silla edil: “Es una gran responsabilidad”

Iván Tellería Arévalo asume por segunda vez la administración de la Alcaldía de Cochabamba como autoridad suplente temporal, ahora por la suspensión del alcalde electo José María Leyes por vulnerar las normas de contratación en la compra simulada de vehículos en 2016.

De retorno al municipio señaló que asume este nuevo reto “con mucha responsabilidad en las espaldas. Asevera que en los 30 días de gestión dará continuidad a los proyectos.

Tellería ocupó la silla edil en 2019 por los procesos contra Leyes por presunta corrupción y ahora estará un mes.

- ¿Cómo asume la Alcaldía por segunda vez?

- Con mucha responsabilidad en las espaldas. Es difícil en cuatro días definir la situación del municipio.

Lo primero que estamos haciendo es dar continuidad a los temas más urgentes, el viernes hemos emitido un memorándum para que se haga el reglamento de la canasta escolar y ya lo vamos a aprobar consensuando siempre con los padres de familia.

- ¿Para qué alcanzará una gestión de 30 días?

- No se pueden resolver todos los problemas en 30 días, por eso estamos dándole celeridad a los temas pendientes de la ciudad. Primero, la canasta escolar que era un tema conflictivo y nos tenían amenazados con bloqueos y paros, ya lo estamos resolviendo. La segunda canasta familiar tenemos que ver con el Control Social y luego viabilizarlo con el Concejo. Tercero, el reformulado para priorizar las obras que no se han podido concluir por la pandemia o no se han podido licitar para los distritos, no creo que el mes nos alcance para más.

- ¿Qué acciones va a asumir contra la pandemia?

- Este fin de semana creo que hemos tenido sólo seis contagios, parece lo más bajo de estos últimos meses, pero eso no significa que estemos bien. Vemos que en Europa están volviendo a restringir y suspender muchas actividades y nosotros no queremos eso. Por eso, las acciones que vamos a tomar serán bajo la recomendación del Sedes y la Secretaría de Salud, pero todos tenemos que ser responsables con las medidas de bioseguridad, porque hay el riesgo de un rebrote.

- ¿Qué piensa hacer con el tema de la basura y GEES?

- El Concejo Municipal hizo conocer varias observaciones y lo que más nos llamó la atención es que no se habla de ninguna industrialización, prácticamente, es un recojo y llevar a un botadero. Tampoco nos dicen qué pasará con el contrato de Colina. Se está enviando a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y si la empresa GEES subsana las observaciones habría que volver a revisar; de lo contrario, este contrato tendría que caerse por la falta de cumplimiento. A los comunarios de K’ara K’ara se les ha informado de las observaciones.

- ¿Qué tipo de atención se hará en los mercados y en qué está la construcción de casetas de dos niveles?

- Sobre las casetas nosotros iniciamos todos los procesos e hicimos clausuras. El Intendente está recién desde el pasado viernes y todavía no nos ha dado un informe.