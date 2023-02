Manfred destaca el corso, pero ve abuso en cobros

Al momento de hacer un balance del Corso de Corsos, el alcalde Manfred Reyes Villa resaltó ayer el aporte económico de la gran entrada para sectores como el hotelero. Sin embargo, cuestionó el costo de las entradas.

“Después de varios años por el tema pandemia, hemos tenido un Corso de Corsos completo con la participación de todos los departamentos de Bolivia, inclusive de nuestras Fuerzas Armadas, y hemos visto la gran cantidad de gente que ha asistido y eso también significa el fortalecimiento económico”, declaró.

Se estima que el corso generó un movimiento económico de 7 millones de dólares y la llegada de más de 60 mil personas, entre asistentes y danzarines.

El Alcalde dijo que en 2024 se buscará controlar mejor la venta de sitios para el público, debido a que el municipio adjudica los espacios en un precio razonable, pero los comerciantes los ofrecen hasta en 300 bolivianos.

“Un tema que me parece mal es que no puede ser que se vendan los puestos en 200 y 300 bolivianos. Nosotros vendemos en un precio razonable; claro que ellos colocan sus graderías, pero no es para abusar. Una familia de cuatro personas tiene que pagar 800 ”, cuestionó.

En las redes sociales, las personas opinaron sobre la mala organización y la falta de control de las graderías.

“Una cosa es cobrar por adelantado y otra dar el servicio por ese cobro. Los organizadores deberían estar en todo el trayecto. Lo raro es que había un dron, eso da a pensar que los organizadores estaban en otra”, comentó Luis C.