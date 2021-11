FIC: Entel y Comteco exhiben lo último en tecnologías de comunicación

Esta versión de la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) cuenta con la presencia de las compañías telefónicas Entel y Comteco, ambas empresas ofrecen todos sus servicios en sus stands, pero además se modernizan para ofrecer servicios y equipos de última tecnología de diferentes empresas fabricantes de celulares.

Entel

La empresa telefónica realiza una demostración de la tecnología 5G, para que sus visitantes experimenten la tecnología del futuro de las comunicaciones con la banda ancha de alta capacidad. Además brinda una atención personalizada en todos sus servicios.

Oferta varios precios promocionales para la instalación televisión por cable, planes de internet fibra óptica, aplicación Entel TV Smart y planes de pago para la compra de equipos de última generación.

Por otra parte, Entel ha instalado una estación Gamers, shows tecnológicos de danza y el concurso de tiktokers. El público asistente usa la cuenta de la empresa en Tik Tok @entel.bolivia para grabar sus vídeos en el “Escenario TIK TOK” de su stand. Esto es parte de un concurso tiktokers que se realizará hasta 9 de noviembre. Los ganadores serán notificados mediante el chat de Tik Tok, además se publicará el listado de las cuentas ganadoras en las redes sociales de Entel.

Comteco

La Cooperativa de telecomunicaciones promociona sus servicios Max, Go On Tv, Shopper, Conectamos Hogares Digitales en la FIC y otros planes de internet.

Conectamos Hogares Digitales es una iniciativa que ofrece cualquier servicio de Comteco a sólo un boliviano el primer mes.

En el servicio Tv cable ofrece Go On Tv, que es un servicio mejorado porque lleva la grilla normal de televisión a su plataforma streaming, cuyos contenidos multimedia integran ampliaciones como Disney+, Amazon Prime, HBO GO, YouTube, Spotify entre otras. Las mismas se pueden visualizar en dispositivos multipantalla (celulares y tabletas), en cualquier parte del mundo.

Por su parte, MAX tiene el objetivo de maximizar su fijo. Le permite llevar el teléfono fijo a una APP móvil a precios lineales, bajo cualquier red de internet en Bolivia y el mundo. Además promociona la plataforma de mall virtual denominada “Shopper”, donde las personas podrán encontrar todo lo que necesitan y desean a un sólo clic.

Samsung y Huawei

Ambas compañías, fabricantes de teléfonos celulares, se encuentran en los stands mencionados ofreciendo sus celulares, tablets y laptops de última generación.

Huawei está presente en los stands de Entel y Comteco, donde los visitantes disfrutan de los concursos e interactuan con una amplia gama de productos.

Por otro lado, Samsung exhibe el Galaxy Z Flip3 y Galaxy Z Fold3, la nueva generación de smartphone plegable que está teniendo un gran éxito de ventas a nivel mundial. Ambos se ofertan en el stand de Entel con diferentes planes de pago.