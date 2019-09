Denuncian maltrato en albergue para animales en la Chiquitanía

La voluntaria, Gaby Gómez-García Vargas, defensora de animales, denunció en Facebook que en el albergue para animales silvestres en la Chiquitanía hay maltrato y sólo “es una pantalla” de propaganda política para el Movimiento al Socialismo (MAS).

“Ese albergue es sólo pantalla para tener apoyo de la gente. Como lo ven, esos animales no tenían nada de alimentos mucho menos atención, no había ningún médico veterinario. Yo me preguntaba, ¿dónde están todas las donaciones que se manda tanto para las personas como para los animales?”, denunció.

Contó que junto a un grupo de veterinarios llegó hasta el albergue para brindar ayuda a los animales rescatados, pero se encontró con maltratos y falta de insumos para la atención de los mismos.

“Por qué este tucán y esos loros tienen las alas cortadas. Se supone que se lo cura, se los estabiliza y se los vuelve a su hábitat natural”, afirmó en su relato.

Dijo que intentó auxiliar a un can, pero no tenía a disposición los medicamentos necesarios. “Me preguntaron que se podía hacer con la perrita y les dije que ahí no había la atención necesaria y que se necesitaba transportarla a Santa Cruz, porque ahí ni siquiera había un termómetro”, señaló.

A todo esto, se suma la falta de coordinación en la recepción, manejo y entrega de donaciones para los bomberos y comunidades afectadas que enfrenta a organizaciones departamentales y el Ejecutivo central, lo que genera caos en la distribución de estos insumos, relataron voluntarios y dirigentes.

Según las denuncias, cada día llegan camionetas y vehículos cargados de ayuda a Roboré, San Matías, San Ignacio y otros municipios, pero se quedan varios días en un lugar, se reparte tarde o se distribuye de manera desigual.