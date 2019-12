Evo dice que volverá; Gobierno pide que rinda cuentas

El ganador de la plaza de Bolivia 2 para la Copa Libertadores de América 2020, Wilstermann o The Strongest, integrará... Ver más Wilstermann o The Strongest, ante rivales complicados en el grupo C

A la selección nacional de fútbol le tocó debutar ante dos monstruos de América en las dos primeras fechas de la... Ver más Eliminatorias Catar 2022: Bolivia tendrá un duro comienzo

El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi, Tite, vaticinó ayer que las eliminatorias suramericanas al Mundial... Ver más Tite dice que serán unas clasificatorias muy equilibradas