Grupos de choque del MAS vuelven a desbloquear en el segundo día de paro

Grupos de choque afines al MAS volvieron a salir a las calles para intervenir algunos puntos de bloqueo en Santa Cruz y Tarija.

Una treintena de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) irrumpió en la rotonda del Sexto Anillo y avenida Santos Dumont para desbloquear la vía, reportó El Deber.

El grupo de choque retiró los troncos y llantas mientras los vecinos que mantienen el bloqueo se agruparon en el lado norte de la rotonda.

Otro grupo de jóvenes fue grabado por vecinos de la avenida 2 de Agosto entre 5to y 6to anillo, según El Día.

Este grupo de choque estaba movilizado a bordo de una furgoneta de color blanco con el logo de ABM Eléctric Corp y una vagoneta Ipsum de color azul.

En Tarija una marcha del MAS desbloqueó las vías desde el mercado Campesino y la rotonda Padilla, en la avenida América, entre otros puntos.

La marcha agredió a los vecinos que apoyan el paro indefinido.

Luego del paso de la marcha, los bloqueos fueron restituidos.

Cox pide hacer denuncias

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, pidió este martes que las personas que hayan sido víctimas de los grupos de choque del MAS hagan las denuncias correspondientes.

“Si en eso existe un tipo de vinculación, identifiquen como delito, como transgresión, tiene que ser denunciado y en función de eso, nuestro más amplio respaldo para que sea transparente la investigación y así lo vamos a hacer, pero me pide una identificación que no se va a desarrollar porque no existe personas afectadas”, aseveró Cox a Unitel.

Sectores sociales denunciaron que el AMS y el Gobierno protegen a los grupos de choque y que actúan con ellos en coordinación.