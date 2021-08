Tras venta, advierten que empresa del tren puede incumplir el contrato

Legisladores nacionales advierten de un posible incumplimiento de contrato por parte de Joca, empresa que se adjudicó la construcción del tren metropolitano por 447 millones de dólares, tras haber sido comprada por el Grupo Urbas, también de España.



Joca insistió durante cuatro años en ejecutar el proyecto millonario sin demostrar su solvencia financiera ni experiencia en diseños técnicos, por lo cual la línea amarilla aún no tiene trazo definido.



“Se hizo contratos sin la seriedad del caso, si existe un contrato con Joca se tiene que cumplir. Esta obra tiene que encaminarse y el Gobierno tiene que hacer cumplir los plazos de entrega; de lo contrario, estaríamos hablando de actos irregulares”, dijo el diputado José Maldonado.



En tanto, el diputado Saúl Lara señaló: “Con gran sorpresa y preocupación nos enteramos que la empresa ha vendido el 100 por ciento de sus acciones; esperemos que no sea una señal de falta de seguridad jurídica”.



Al respecto, el senador Hermo Pérez, integrante de la Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento del Tren Metropolitana de la Brigada Parlamentario de Cochabamba, indicó que la venta de las acciones de Joca no afectará al proyecto.



El pasado viernes, el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, dijo: “Esperamos que el Ministerio de Obras Públicas tome cartas en el asunto para que como cochabambinos logremos el sueño de tener un transporte ecológico y moderno”. Además, puso en duda la entrega parcial para el 14 de septiembre.

Hermo Pérez



Diputado MAS

Se están realizando reuniones de manera conjunta y por separado para poder garantizar el proyecto. Nuestro Ministro ha sido claro, la venta de las acciones no debe afectar. Seguramente se están haciendo los reajustes.

Saúl Lara



Diputado CC

Antes de asumir un juicio de valor queremos conocer los alcances de las piezas jurídicas, esperemos que no sea una puñalada en la espalda de los cochabambinos. Es un proyecto que ya lleva demorado por lo menos 24 meses.