La Alcaldía retoma el proyecto del “corredor verde” en el centro

La Dirección de Medio Ambiente retomó ayer el proyecto “Rompe Aceras” para reforestar el centro de la ciudad de Cochabamba y además realizar el mantenimiento de los plantines ubicados en las calles Calama y Lanza.

“Estamos haciendo la concientización a los vecinos y comerciantes para que cuiden las plantas (…) esta es la tercera vez que se están reponiendo los plantines que fueron dañados”, señaló la jefa de la Unidad Forestal de la Alcaldía, Vania Herbas.

Agregó que además se elaboró un acta para que los vecinos y comerciantes se comprometan a cuidar los plantines y en caso de verificar daños, por terceros, hagan su denuncia a la Unidad Forestal del municipio.

Durante todo agosto y septiembre se realizará el refallo y se plantarán nuevos ejemplares arbóreos en las zonas donde los vecinos hicieron su solicitud. “Estamos trabajando con Comteco y Elfec por el tema del cableado subterraneo, así veremos que especies son adecuadas”, agregó.

El plan de reforestación de aceras comenzó en 2022 con el fin de recuperar la cobertura vegetal del centro de la ciudad y plantar especies adecuadas para el espacio de estos lugares como pajarillas, penoco, patas de buey, tajibos, cepillo y nísperos.

La responsable de la Unidad Forestal destacó que la reforestación de las aceras permitió “reducir las islas de calor”, que aumentan la temperatura en el centro de la ciudad duranta la primavera.

La plantación se realiza además antes de la temporada de lluvias para que los árboles puedan crecer con las precipitaciones que se registren en el centro y en el futuro desarrollarse y consolidar su crecimiento.