Trump envuelto en nueva polémica tras pedir que voten dos veces

El presidente estadounidense Donald Trump enfrenta un nueva polémica, esta vez luego de exhortar a los votantes en Carolina del Norte a votar primero por correo y luego tratar de votar en persona, sólo para poner a prueba el sistema de votación por correo en la elección del 3 de noviembre.

Un periodista preguntó al mandatario, durante su visita a Wilmington, Carolina del Norte, si confiaba en el sistema de votación por correo.

"Votarán y entonces tendrán que verificar su voto yendo a la casilla y votando así, porque si se registran entonces no podrán hacerlo", dijo el presidente.

"Entonces, que lo envíen y después que voten. Y si el sistema es tan bueno como dicen, evidentemente no podrán votar (en la casilla). Si no se registran, podrán votar", manifestó Trump.

El secretario de Justicia de Carolina del Norte, el demócrata Josh Stein, dijo que es indignante que el presidente sugiera a la gente que "viole la ley para ayudarle a sembrar el caos en la nación".

"¡Asegúrense de votar, pero no voten dos veces!. Haré todo lo que está en mi poder para garantizar que se respete la voluntad del pueblo en noviembre", tuiteó Stein.

Votar dos veces es un delito según la ley de Carolina del Norte. Una vez que se ha enviado un voto por correo, esa persona no puede cambiarlo, cancelarlo ni decidir votar en persona en la jornada electoral, de acuerdo con el sitio web de la junta electoral estatal.

El secretario de Justicia, William Barr, preguntado en una entrevista por CNN qué opinaba de la sugerencia de Trump, dijo que no conocía las leyes electorales de todos los estados, pero que coincidía con Trump en que la votación por correo es vulnerable al fraude.

Los estados donde la votación por correo es común dicen que hay escasas pruebas de actividad fraudulenta. Varios estudios han refutado la idea del fraude electoral en general y en el proceso de votación por correo.

Encuestas dan ventaja a Biden

Varias encuestas posicionan al candidato demócrata Biden con mejores opciones de triunfo que el presidente Trump, informó ayer el sitio fivethirtyeight.com.

El sondeo de esa empresa del 21 al 30 de agosto mostraba a Biden con una ventaja de 10 puntos en comparación con un muestreo del 7 al 16 de agosto que daba una ventaja de dos puntos a Trump.

Según fivethirtyeight, Biden ahora lidera a Trump por 4,6 puntos en su promedio ponderado de las encuestas de Arizona.