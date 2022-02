Vocero señala que Cox busca conflicto por el museo y dice que defenderán el predio

Tras que la ministra de Culturas, Sabina Orellana, rechazó el traslado del Museo Alcide d’Orbigny el vocero de la Alcaldía de Cercado, Henry Rico, señaló este martes que el exviceministro Nelson Cox busca un conflicto y anunció que defenderán el predio para la construcción de un centro de convenciones.

“Debo lamentar el asesoramiento poco adecuado de la ministra de Culturas que olvida en el artículo 24 de la Ley 530 reconoce el ejercicio pleno de las autonomías para la preservación del patrimonio cultural”, dijo.

Siguió: “La Ministra está siendo empujada por parte de un asesor jurídico y que en Cochabamba lo han declarado persona no grata, Nelson Cox, quien ha sido exclusivamente destinado al Ministerio de Culturas luego de una desastrosa gestión como viceministro de Gobierno para convulsionar a Cochabamba, porque no admite su estrepitosa derrota, y si él quiere que ingresemos al campo político no lo vamos hacer, porque lo más importante es la defensa del predio”.

En tanto, el exviceministro Cox dijo este martes a Los Tiempos que aún no se referirá al conflicto del museo, pero, afirmó que su trabajo es netamente jurídico.

Más datos

El vocero dijo que aguardan el informe de Auditoría sobre la administración del museo y sobre de qué manera se ha procedido al cambio de razón social de Museo de Historia Natural Guillermo Urquidi a Alcide d’Orbigny.

“Esa auditoría va determinar cuáles son las razones por las que una ONG privada ocupa predios que corresponden a los cochabambinos y a cambio de qué”, declaró.

Sobre el último informe de la ministra de Culturas que rechaza el traslado dijo que “jurídicamente no hay dónde perderse, porque el predio fue expropiado a la familia Haas para un centro de convenciones y debe cumplirse. Si el Ministerio quiere que ese terreno pase a su propiedad lo que tiene que hacer el nivel central es volver a expropiar. Ahí los cochabambinos perderemos el predio expropiado para el centro de convenciones y nos quedaremos sin museo, porque ese museo estará en manos privadas”, explicó.